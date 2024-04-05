أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، الموافق 26 رمضان 1445 هجرية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من شهر رمضان المبارك 1445 هجريا، وتوقيت الإفطار.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024

ويتأخر موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 بمقدار 14 دقيقة، مقارنةً بموعده أول أيام الشهر الكريم، فيما تزداد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار 45 دقيقة عن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول، إذ يبلغ اليوم نحو 14 ساعة و23 دقيقة.

ويرفع أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024، الساعة 6:16 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة بني سويف، وفق إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان سابق لها.

موعد الإفطار اليوم الجمعة 26 رمضان في بني سويف

ويأتي موعد الإفطار في بني سويف اليوم الجمعة 5-4-2024 الساعة 6:16 مساء، مُعلنًا انتهاء صيام اليوم الـ26 من شهر رمضان المبارك.