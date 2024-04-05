فوز 3 متسابقين ضمن 650 مشاركا في المسابقة الرمضانية لشركة المياه

أعلن قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة أحمد جابر، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم الرابع والعشرين من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي وهم «آسر حسام حسن عبدالله - حسين أحمد أحمد - فاطمة الزهراء ياسر السعيد ».

مسابقة يومية لشركة المياه

وأشار قطاع التكنولوجيا بشركة مياه الشرب، عبر منشور على الصفحة الرسمية «فيسبوك»، إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 650 مرشحا، موضحا أن المسابقة تعد يومية، وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

المشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

وقالت الشركة إنه يجري تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق، إذ يجري الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا، مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية https://alexwater.com.eg/، أو الرابط المباشر التالي: https://alexwater.com.eg/quiz_awco/

أسماء الفائزين في اليوم الرابع والعشرين من المسابقة الرمضانية

وكشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية المسابقة الثقافية الرمضانية، وهي:

الجائزة الأولى: 250 جنيها للفائز آسر حسام حسن عبدالله

الجائزة الثانية: 150 جنيها للفائزة عبدالقوي حسين أحمد أحمد.

الجائزة الثالثة: 100 جنيه للفائز فاطمة الزهراء ياسر السعيد