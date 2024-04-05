8 ماكينات طوارئ ومولدات احتياطية لتأمين تغذية الكهرباء بمباراة الأهلي وسيمبا

كشف المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

تأمين التغذية الكهربائية

وأشار «عفيفي» لـ«الوطن» إلى أن التجارب النهائية بتأمين التغذية الكهربائية للمباراة ستتم من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية إضافة إلى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

وتابع أنه سيتم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم استاد القاهرة بـ8 ماكينات طوارئ

من جانبه، أكد المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقطاع الشبكات، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ 8 ماكينات طوارئ، إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر، وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة، لتأمين استقرار تغذية التيار.