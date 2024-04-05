توزيع 3500 وجبة إفطار للصائمين اليوم بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، أكبر مطبخ للخير لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في «ليلة القدر»، بلغت 3500 وجبة توزع على الصائمين قبل موعد الإفطار.

رفع عدد الوجبات في ليلة القدر

وقالت مهدية الشوريجي منسق المبادرة: «جرى توزيع 500 وجبة إفطار للصائمين يوميا منذ بداية شهر رمضان المبارك، لكن جرى رفع عدد الوجبات إلى 3500 وجبة يوم ليلة القدر، أي 27 رمضان - ومثلها يوم 29 رمضان».

تجهيز الوجبات طوال نهار وليل رمضان

وأشارت إلى مشاركة فريق من المتطوعات يبلغ 12 سيدة و10 رجال شاركوا في الطبخ وتجهيز الوجبات طوال نهار وليل رمضان لتقديم وجبات مميزة للصائمين.

وأثنت منسق المبادرة على جهود المتبرعين بالمواد الغذائية وتجهيزات الوجبات المقدمة بشكل يومي، والتي تتمثل في تنوع الوجبات ما بين اللحوم والدواجن والمشويات والأرز البسمتي والسلطات وتقديمها بشكل يليق بالصائمين في هذا الشهر الكريم.

وتمنت مهدية الشوريجي استمرار فكرة مطبخ الخير إلى ما بعد شهر رمضان وبشكل ثابت.

يذكر أن شهر رمضان المبارك شهد العديد من الفعاليات على مستوى المحافظة وبمختلف القرى والمراكز.