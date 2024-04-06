موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024.. 27 رمضان

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة 04:06 صباحا، إيذانا بصيام اليوم الـ27 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، وهو اليوم الذي تصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و 29 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة، يحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان في تمام الساعة 04:06 صباحا على أن يحين السحور في تمام الساعة 01:49 صباحا، والإمساك الساعة 03:49 صباحا، فيما يحين أذان المغرب الساعة 06:18 مساءً.

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

تأتي مواقيت الصلاة التي تتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة كالتالي:

الفجر : 04:09 صباحا

الشروق : 05:38 صباحا

الظهر : 11:58 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:18 مساءً

العشاء : 07:36 مساءً