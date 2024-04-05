موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 5-4-2024.. الجمعة الأخيرة من رمضان

يحرص الأهالي على معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 5-4-2024، إيذانًا بصيام الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، التي توافق اليوم الـ26 للشهر الكريم، وفقًا لإمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 وهي آخر جمعة في رمضان وفق إمساكية شهر رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء يوم صوم جديد تصل ساعات الصيام فيه 14 و 27 دقيقة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 رمضان يحل في الساعة 04:10 صباحا وموعد السحور يبدأ من الساعة 01:50 صباحا وموعد الإمساك الساعة 03:50 صباحا بينما يحين المغرب الساعة 06:17 مساءً.

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة وتتضمن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 5-4-2024 الموافق 26 من رمضان، كالتالي:

الفجر : 04:10 صباحا

الظهر : 11:58 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:17 مساءً

العشاء : 07:36 مساءً