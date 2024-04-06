مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024.. 27 رمضان

يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024، الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، الذي تصل ساعات الصيام فيه لنحو 14 ساعة و29 دقيقة، حفاظا على أدائها في أوقاتها والالتزام بأكبر قدر من الطاعات والعبادات، قبل وداع الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة تأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان كالتالي :

الفجر : 04:09 صباحا

الشروق : 05:38 صباحا

الظهر : 11:58 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:18 مساءً

العشاء : 07:36 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

بحسب مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 6-4-2024 الموافق 27 رمضان يحل موعد أذان المغرب في الساعة 06:18 مساءً.