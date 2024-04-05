انطلاق فعاليات مبادرة «كلنا معاك» للاحتفال بيوم اليتيم بشباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة «كلنا معاك» للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ عبدالله الشرابي أحد مشايخ الأوقاف، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزلة كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأعقب الندوة كلمة للقس يوساب عزيز تناول فيها تعاليم الدين المسيحي التي تحث على الاهتمام ورعاية الأيتام، وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أعضاء مركز شباب 15 مايو، وفقرة التنورة، وفقرة الساحر، وفقرة العرائس، وفقرة الفنون الشعبية، وفقرة استعراضية لذوي القدرات والهمم، وعروض رياضية، كاراتيه، وكونغ فو، وألعاب ترويحية ومهرجان الألوان.

الاحتفال بيوم اليتيم

أعرب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالأجواء المفرحة والمبهجة ضمن فعاليات مبادرة «كلنا معاك»، موضحا أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتى استمرارا للدور المجتمعي الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية فى كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

واختتم اللقاء بمهرجان الألوان وسط أجواء من السعادة والفرحة، كما تم توزيع هدايا وجوائز على المشاركين.