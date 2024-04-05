محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي بميت نما بتكلفة 20 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، و ياسر إبراهيم نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب والمتبرع بإنشاء المبنى.

إنشاء القواعد الخرسانية والأساسات

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية والأساسات للمبنى الذي يقع على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، لإنشاء مجمع خدمي حيث تتوافر في المجمع عقب تشغيله الخدمات التالية :

- السجل المدني

- الشهر العقاري

- مكتب بريد

- وحدة التضامن الاجتماعي - إدارة التموين

- إدارة الطب البيطري

- نقطة شرطة وإسعاف وحماية مدنية

الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد

أوضح محافظ القليوبية أنه تم اختيار هذا الموقع الهام لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض يكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكة الحديد لخدمة المناطق التالية :

- ميت نمام

- منطي

- حوض العمدة

-بيجام

- مدينة السعادة

- مدينة التعاون

أضاف المحافظ أنه سيتم تزويد المجمع بصالة انتظار لاستقبال المواطنين، وسيتم تزويدها بنظام ذكي لتقديم الخدمات لتقديم كافة الخدمات، معربا عن سعادته بإقامة تلك المشروعات بمدينة شبرا الخيمة لخدمة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم .