قافلة السعادة لحياة كريمة تجوب منطقة أهالينا بالقاهرة وتوزع هدايا وبلالين

بدأت مؤسسة «حياة كريمة» فعاليات قافلة السعادة، بمنطقة أهالينا بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، من خلال وجود سيارة متنقلة جابت شوارع المنطقة وقام متطوعي مؤسسة حياة كريمة بتوزيع الهدايا والورود والبلالين على الأطفال لرسم البهجة والسعادة في نفوسهم.

كما شهدت فعاليات قافلة السعادة اليوم عددا من الفقرات الغنائية والثقافية، فقرة للأراجوز الذي رسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال، بالإضافة لظهور الشخصيات الرمضانية لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، كما تضمنت توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وبدأ اليوم بتجهيز القافلة لإسعاد الاطفال وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الثقافة، اذ تتضمن القافلة عددا من الأنشطة، منها ورش عمل، أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، من ضمنها سيارة متنقلة تجوب القرى تقدم التوعية بشكل ترفيهي للكبار والأطفال، رسم على جوه الأطفال، توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان ألعاب تعليمية، ندوة دينية، أنشطة ترفيهية من وزارة الثقافة.