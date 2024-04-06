أعمال درامية كشفت مخاطر السوشيال ميديا والتيك توك.. أبرزها «صدفة»

شهدت دراما رمضان 2024 مجموعة من الأعمال التي وجهت الكثير من الرسائل الهامة والمؤثرة، إذ اهتمت الشركة المتحدة هذا العام أن تبرز مخاطر السوشيال ميديا وأضرارها على العائلة، خاصةً الأطفال في إطار درامي وكوميدي ومن أبرز هذه الوسائل التيك توك الذي انتشر بدون رقابة.

كما برزت أيضًا الجزء الإيجابي من السوشيال ميديا، وذلك من خلال مسلسل عتبات البهجة بطول الفنان يحيى الفخراني.

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

يقدم الفنان يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 ويجسد من خلاله شخصية «بهجت» مديرًا لإحدى السناتر التعليمية، كما يقدم أيضًا «لايفات» على السوشيال ميديا موضحًا ان كبار السن أمثاله يميلون إلى الرغبة في الحديث الكثير من باب النصح و الفضفضة في بعض الأحيان ويحتاجون إلى أشخاص ينصتون إليهم لذلك يتحدث على السوشيال ميديا.

ومن أبطال مسلسل عتبات البهجة الفنان يحيى الفخراني وجومانا مراد وصلاح عبدالله ووفاء صادق ويعتبر هذا المسلسل مقتبسًا عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد مع بعض المعالجات الكتابية التي وضعها مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل كامل العدد +1

كما اهتم مسلسل كامل العدد +1 المكون من 15 حلقة والذي طُرح في النصف الأول من شهر رمضان ان يسلط الضوء على فئة هامة من فئات السوشيال ميديا وهي التيك توك، ظهر كيفية استخدام الأطفال لهذا التطبيق بصورة خاطئة والترويج لأشياء مُخلة.

ومن أبطال مسلسل كامل العدد +1 دينا الشربيني وشريف سلامة وميران عبدالوارث وصدقي صخر وإسعاد يونس وتأليف رنا أبو ريش وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

واهتمت الفنانة شيماء سيف أن تقدم صورة عن النماذج المهتمة بـ«التريند» لكن بشكل كوميدي من خلال أحداث مسلسل فراولة، حيث جسدت شخصية «سامية سوشيال» وهي فتاة تهتم بـ «التريند» ولفت الأنظار.

ومن أبطال مسلسل فراولة نيللي كريم وحجاج عبدالعظيم وشيماء سيف وصدقي صخر وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

صدفة بطولة ريهام حجاج

ولفت الفنانة ريهام حجاج الأنظار إلى جزء هام عن السوشيال ميديا خلال مسلسل صدفة وذلك لاستخدامها «اللايف» لتوصيل صوتها إلى أحد الجهات المسئولة لتلبية رغباتها كما أشارت في المشهد ذاته انه من الممكن ان يتسبب في فضيحة الأخرين وذلك من خلال إفصاحها بالخطأ عن أزمة تمر بها طالبه عندها.

ومن أبطال مسلسل صدفة ريهام حجاج ورحاب الجمل ورشدي الشامي وعصام السقا ونور إيهاب وتامريسري وتأليف أيمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز.