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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024 .. 28 رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:01 م | الأحد 07 أبريل 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، الذي تصل ساعات الصيام فيه لنحو 14 ساعة و31 دقيقة، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة، حيث تفصلنا عن انتهاء رمضان ساعات قليلة لاستقبال العيد. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 رمضان وفق إمساكية شهر رمضان حيث يحرص المسلمين علي تحري صلاة المغرب ونهاية صيام يوم جديد حيث يتبقى يومان على انتهاء الشهر. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024 الموافق 28 رمضان في الساعة 06:18 مساءا 

وتضمن إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 7-4-2024 الموافق 28 رمضان كالتالي : 

الفجر : 04:07 صباحا

الظهر : 11:57 ظهرا

العصر : 03:31 مساءً

المغرب : 06:18 مساءً

العشاء : 07:38 مساءً

 

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بقلم حسن صالح