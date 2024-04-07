مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024.. 28 رمضان

يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 7-4-2024، الموافق 28 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، الذي تصل ساعات الصيام فيه لنحو 14 ساعة و31 دقيقة، حفاظا على أدائها في أوقاتها والالتزام بأكبر قدر من الطاعات والعبادات، قبل وداع الشهر الفضيل، حيث تفصلنا عن انتهاء رمضان ساعات قليلة لاستقبال العيد

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 7-4-2024

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 7-4-2024، وفق إمساكية شهر رمضان حيث يحرص المسلمين اغتناما لثواب الشهر الكريم الذي اقترب من نهايته.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 7-4-2024، كالتالي :

الفجر: 04:07 صباحا

الظهر: 11:57 ظهرا

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:18 مساءً

العشاء: 07:38 مساءً

وبحسب ٱمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 7-4-2024 يحل في الساعة 06:18 مساء.