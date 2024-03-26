6 عادات خاطئة تجنبها في رمضان.. ترفع الضغط وتدمر القلب

يرتكب العديد من الأشخاص بعض العادات الخطيرة خلال شهر رمضان العظيم تضُر بصحتهم، إذ أنها تؤثر سلبا على الأوعية الدموية وصحة القلب، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يسفر عن صعوبة عملية الصيام في اليوم التالي.

وفي السطور التالية، نستعرض 6 عادات خاطئة يجب تجنبها خلال الشهر الكريم، وفقاً لـ«web md».

الإكثار من الماء

بالرغم من اعتقاد العديد من الأشخاص أن شرب الماء بكثرة سواء كان قبل السحور أو قبل الفجر يحمي من العطش، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، بل أنه قد يعمل بطريقة عكسية، فالإكثار من شرب الماء على السحور يؤدي إلى زيادة عمل الكلى في التخلص من الماء الزائد، ما يؤدي إلى كثرة التبول، وبالتالي يتسبب في عطش الصائم في اليوم التالي.

تناول الحلوى بعد الإفطار

يؤدي تناول الحلوى بكثرة بعد الإفطار مباشرة إلى زيادة السمنة والكوليسترول، كذلك يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، ولنتخلص من تلك المشكلة يجب الانتظار فترة قليلة قبل تناول الحلويات بعد الإفطار.

الإكثار من المخللات والتوابل

يساعد تناول الأملاح والمخللات على زيادة تخلص الجسم من الماء، ما يؤدي إلى سرعة الجسم في التخلص من مياه الجسم، وينتج عن ذلك الشعور بالعطش في اليوم التالي، كما يؤدي الإكثار منها إلى عدم انتظام ضربات القلب.

إهمال وجبة السحور

تساعد وجبة السحور على تعزيز عملية الهضم، كما تسمح لجهاز المناعة بأن يكون أكثر نشاطا، كما أن هذه الوجبة لا تكمن أهميتها فقط في فوائد تناولها، بل أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بها في حديثه الشريف « تسحروا فإن في السحور بركة».

الإكثار من القهوة

يعد تناول المشروبات المنبهة بكثرة مثل الشاي والقهوة من الأضرار الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم في الجسم، وذلك لتضمنها نسبة عالية من الكافيين.

قلة النوم

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين لا يأخذون قسطا كافيا من النوم، هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي لصعوبة الصيام في اليوم التالي، بحسب موقع «web md».