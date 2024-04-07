هل تفوقت القاهرة على نيويورك في تقديم خدمات نقل عام متكاملة؟.. نموذج مصري ملهم

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء على تحليل الكاتب كوستا بيفين باباس الذي يتنقل بين القاهرة ونيويورك حول منظومة مترو الأنفاق بالقاهرة، وما يمكن أن يتعلمه عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز من نظام مترو القاهرة.

رصد مركز المعلومات في تقرير له، الإجابة على التساؤل الخاص بـ«هل تفوقت القاهرة على نيويورك في تقديم خدمات لمنظومة نقل عام متكاملة؟» وفق الكاتب الأمريكي باباس يُجيب، وقدّم تحليلاً لما طرحه الكاتب حول الفرق بين نظام الخدمة في البلدين.

عدد الركاب

ووفق رصد مركز المعلومات، وما جاء في التحليل، فإن عدد ركاب مترو القاهرة 3.5 مليون راكب، أما عدد ركاب مترو نيويورك 3.3 مليون راكب، ونجحت القاهرة في التعامل مع بدقة مع أي مشكلة تواجهها من خلال فحص الحقائب، على النقيض في مترو نيويورك والذي زادت فيه الجرائم مما أثر على سلامة الجمهور واضطراب ثقته في المنظومة ككل.

تقنيات مُهمة

تستخدم منظومة مترو القاهرة، أجهزة فحص المعادن، فضلاً عن فحص الحقائب لضمان سلامة الركاب، أما في نيويورك فلم تنجح استراتيجية الحقائب في تحسين جودة سلامة الركاب، كما تختلف منظومة القاهرة في توفير عربات مخصصة للسيدات لتعزيز الشعور بالراحة والأمان للسيدات، وتعزز توجه خدمة المجتمع بما يضمن توفير الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن منع التدخين في المترو.

فرص العمل

أما في نيويورك يشعر الركاب بالإهمال وعدم الاكتراث لسلامتهم مما يفتح الباب للحاجة إلى إجراء حوار مجتمعي حول ثقافة النقل وخدماته بالمدينة، وشهدت بطء جهود تطوير مترو الأنفاق، مما أثر على كفاءة وصول الركاب لوجهاتهم وفق الوقت المحدد، بالإضافة إلى بطء نمو معدلات التوظيف بمنظومة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك، وهنا تميز منظومة القاهرة في كونها ووفرت العديد من فرص العمل، كما عملت على دمج النساء في وظائف تولي قيادة عربات المترو لمحاولة تمكين المرأة من قيادة المترو.

أول ناظرة محطة في مصر بقطار العاصمة

ودليلاً على ما جاء في رأي الكاتب الأمريكي، فإن الخط الثالث للمترو، حرص على تولي مهام للسيدات معروف عنها اقتصارها على الرجال، وقالت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط، «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» في تقرير لها: «نحن فخورون برؤية 10 من سيداتنا الرائعات يتم تكريمهن من قبل السفير الفرنسي في مصر لأدوارهن في المجالات التي يهيمن عليها الرجال أو توليهن مناصب ذات مسؤولية عالية تحية كبيرة لندى ماجد، أول ناظرة محطة في مصر بقطار العاصمة».

كما سبق للشركة، المسئولة أيضاً عن القطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة، وأن شغلّت محطة العبور بقطار العاصمة من قبل فريق كامل من السيدات، حيث أظهروا خبرتهن وتفانيهن في سلامة وخدمة الركاب، كما تُدير، ولاء حماد، إدارة ورشة السلام، كأول امرأة تدير أكبر ورشة في الشرق الأوسط.