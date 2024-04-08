مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024.. 29 رمضان

يتطلع الأهالي لمعرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان 1445 هجرية، الذي تصل ساعات الصيام فيه لنحو 14 ساعة و33 دقيقة قبل ساعات من نهاية الشهر الكريم حيث تفصلنا 24 ساعة عن نهاية الصيام واستقبال العيد

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية التي تحدد مواعيد الصلوات المختلفة، حيث من المقرر استقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024

وفق إمساكية رمضان تأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان كالتالي :

- أذان الفجر في الساعة 04:06 صباحا

- الشروق الساعة 05:38 صباحا

- أذان الظهر في تمام الساعة 11:58صباحا

- أذان العصر في الساعة 03:31 مساءً

- أذان المغرب في الساعة 06:19 مساءً

- أذان صلاة العشاء في الساعة 07:39 مساء

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 8-4-2024 الموافق 29 رمضان يحل موعد الإفطار في اليوم قبل الأخير من رمضان في تمام الساعة 06:19 مساءً، وتبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة