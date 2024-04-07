تامر عبدالمنعم عن تصريح «اختشي يا ولية»: مينفعش واحدة 85 سنة تتكلم عن فارس أحلامها

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنه لم يقصد الفنانة الكبيرة نادية الجندي من تصريحه «عيب اختشي يا ولية»، إذ كتب هذه التصريحات عبر حسابه على فيسبوك بسبب ما قيل إنه حديث نادية الجندي عن مواصفات فتى أحلامها.

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «المنشور موجود على صفحتي حتى الآن، ولم أذكر فيه اسم نادية الجندي، وأقول إن بعض الظن إثم».

سن التفكير في عزرائيل

وتابع الفنان: «كتبت في البوست أنها كسرت 85 سنة، ونادية الجندي لم تتجاوز هذا السن، وعموما، لا يصح أن يتحدث أي شخص عن فارس أحلامه في هذه السن التي يفكر فيها في عزرائيل وليس فارس الأحلام، لأن هذه السن لا تصلح للزواج».