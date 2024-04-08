القليوبية توقع بروتوكول تعاون للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في مسطرد

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وائل رزق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، لتوفير أماكن انتظار السيارات الملاكي والنقل والسيارات الصهريجية الفارغة وسيارات نقل العاملين التابعة للشركات الكائنة بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بمقابل انتفاع وذلك في الأرض التي خصصتها المحافظة بمساحة 14885م2، على أن تقوم المنطقة الجغرافية بجميع الأعمال الإنشائية اللازمة لإنشاء ساحة الانتظار بصورة حضارية.

الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة

وأكد محافظ القليوبية، أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.

تعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل العوائد

أضاف محافظ القليوبية أن البروتوكول اتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة

جاء توقيع البرتوكول بحضور الدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري، ومحمد علام مدير الشئون القانونية بالمحافظة .