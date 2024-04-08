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أمطار تضرب عدة مناطق بالقليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

فيديو وصور

كتب:

حسن صالح
04:10 م | الإثنين 08 أبريل 2024
الطقس المتقلب بالقليوبية

الطقس المتقلب بالقليوبية

شهدت القليوبية اليوم حالة من الطقس السيئ، حيث ضربت المحافظة عاصفة ترابية مثيرة للرمال والأتربة صاحبها غيوم غطت سماء المحافظة، مع أمطار خفيفة ومتوسطة على مختلف الأنحاء، فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس والأمطار المحتملة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والشبكة الوطنية للسلامة والكوارث.

رفع حالة الطوارئ

ووجه محافظ القليوبية المسؤولين برفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ في أنحاء المحافظة، والتواجد على مدار الساعة، حيث تسيطر حالة برودة الجو على مختلف الأنحاء. 

تفعيل دور جهات الأزمات والكوارث

وتابع محافظ القليوبية تفعيل دور جهات الأزمات والكوارث لمجابهة حالة الطقس ومواجهة التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

ووجه المحافظ بضرورة انتشار معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب لمواجهة التقلبات وشفط المياه في حالة زيادة الأمطار. 

وأكد محافظ القليوبية استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

إزالة آثار الأمطار من الشوارع

ونبه محافظ القليوبية على رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

كما أكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فترة التقلبات. 

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة تقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية ولحين تحسن الأحوال الجوية.

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