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دراما المتحدة

تعرف على موعد صلاة العيد في القاهرة 2024

كتب:

أحمد فوزي
03:55 م | الإثنين 08 أبريل 2024
صلاة العيد في القاهرة - صورة أرشيفية

صلاة العيد في القاهرة - صورة أرشيفية

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد صلاة العيد في القاهرة 2024، وكل محافظات وأقاليم الجمهورية، وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة، إذ يختلف موعد صلاة العيد من محافظة لأخرى بدقائق أو ثوانٍ معدودة، وتحدد الهيئة المواعيد الدقيقة التي تعتمدها الجهات الرسمية، من خلال مديرياتها وإداراتها المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

موعد صلاة العيد في القاهرة 2024

وتعتمد محافظة القاهرة موعد صلاة العيد  في القاهرة 2024، بناءا على تقويم الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ يخرج ملايين المصريين من سكان العاصمة لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء.

ووفق المُعلن من قبل الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد صلاة العيد في القاهرة 2024، يأتي في تمام الـ5.59 صباح بعد غد الأربعاء الـ10 من أبريل الجاري، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وذكر مركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، فيما يبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء.

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بقلم أحمد فوزي