مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. 30 رمضان 

تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء شهر رمضان الكريم، إذ يتطلع المسلمون إلى تحري مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، آخر أيام الشهر الكريم، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق 30 رمضان، وفق الإمساكية التي حددتها هيئة المساحة المصرية، إذ يصوم المسلمون آخر أيام الشهر الكريم وتصل ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و35 دقيقة.

موعد صلاة الفجر

تأتي مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق 30 رمضان كالتالي:

الفجر: 04:05 صباحا

الظهر: 11:57 صباحا

العصر: 03:31 مساءً

المغرب: 06:19 مساءً

العشاء: 07:40 مساءً

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحل المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم، في الساعة 06:19 مساءً، ليعلن انتهاء آخر أيام الصيام واستقبال عيد الفطر المبارك.