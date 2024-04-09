موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. آخر أيام الصيام

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن انطلاق عيد الفطر 2024، إذ يستعد آلاف المسلمين لبدء صيام آخر أيام شهر رمضان، بالتزامن مع موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 والموافق يوم وقفة عيد الفطر، و30 رمضان، حيث يختلف موعد أذان الفجر اليوم كباقي مواقيت الصلاة وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان، إذ يأتي مبكرًا عن موعده بالأمس بمقدار دقيقة واحدة فقط، وكذلك مواقيت السحور والإمساك، وموعد الشروق اليوم، فيما يأتي موعد أذان المغرب والعشاء متأخرا بمقدار دقيقة واحدة، ويزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين، ليكون أطول يوم صيام طوال رمضان هذا العام.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك 2024، الساعة 4:08 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور 1:48 وحتى وقت الإمساك 3:48 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويحل موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم الموافق 30 رمضان 2024، في الساعة 4:28 مساءً، أي بعد موعد رفع الأذان بمقدار 20 دقيقة، فيما تشرق الشمس في الفيوم اليوم الساعة 5:37 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في الفيوم بآخر أيام شهر رمضان نحو 14 ساعة و32 دقيقة، وهو أطول أيام الصيام منذ بداية الشهر الكريم، فيما تأتي مواقيت الصلاة اليوم وفقًا لإمساكية رمضان 2024 كما يلي:

موعد أذان الظهر اليوم 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم 7:39 مساءً.