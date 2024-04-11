منصة Watch It تطرح البرومو الرسمي لمسلسل انترفيو.. تمهيدا لبدء عرضه

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لأحدث أعمالها وهو مسلسل انترفيو، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، وذلك تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة المقبلة حصريًا على المنصة.

وعلقت منصة Watch It على البرومو المنشور على صفحتها الرسمية عبر موقع «فيس بوك» «انتظروا مسلسل انترفيو قريبًا»، وسيطر على البرومو حالة من الرومانسية التي تجمع رنا رئيس بخالد شباط.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل انترفيو المنتظرعرضه في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.

أبطال المسلسل

مسلسل انترفيو يشارك في بطولته رنا رئيس، خالد شباط، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، خالد جواد، نور بدر، محمد العمروسي، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.