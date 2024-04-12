طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو.. «مش هتشتريه من بره تاني»

الجلاش الحلو بدون حشو له مذاق يسعد الكبار والصغار، ويقبل الجميع على شرائه دائمًا من المحلات، خاصة في المناسبات، ورغم كونه من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن لربات البيوت تحضيرها بالمنزل، لكن البعض يعتقد أنها صعبة وتحتاج إلى خطوات طويلة، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة عمل ومقادير الجلاش الحلو بدون حشو على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها على قناة سي بي سي.

مقادير الجلاش الحلو بدون حشو

لفة واحدة من الجلاش.

نصف كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

مقادير الشربات

كوب واحد من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو

- الخطوة الأولى: حضري الشربات في إناء متوسط يوضع كل من السكر والماء على نار متوسطة حتى الغليان، وتقليب السكر حتى يذوب، ويضاف عصير الليمون والفانيلا السائلة إلى خليط السكر والماء المغلي، وبعد تجانس المكونات نطفئ النار، ويترك الخليط مدة بسيطة حتى يبرد تمامًا قبل الاستخدام.

- الخطوة الثانية: احضري صينية التي سيوضع بها الجلاش، وبعدها ادهنها بالسمن من كل الجوانب حتى لا يلتصق الجلاش بها أثناء التحضير في الفرن بالصينية، ضعي ورقة من الجلاش في الصينية، ونضع عليها السمن، ثم نضيف طبقة أخرى، ثم السمن أيضًا، وهكذا حتى ننتهي من نصف الكمية، ورص أوراق الرقاق المتبقية مع إضافة طبقة من السمنة بين كل ورقتين، حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

الخطوة الأخيرة: أدخلي الصينية إلى فرن بعد تشغيله على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتى يأخذ اللون الذهبي، ونضع الشربات ونتركه حتى يتشرب الجلاش من الشربات نصفي الصينية من الشربات الزائد، وقطعيه لمربعات ويقدم.