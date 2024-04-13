تعرف على التفاصيل الكاملة لحجز أراضي «مسكن» بالمدن الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مَسكن» بنظام الطرح الدائم، لمدة شهرين تنتهى بحلول يوم الخميس الموافق 30 من مايو المقبل 2024.

طرح 65 قطعة أرض بمدن «6 أكتوبر و15 مايو والشروق والعاشر»

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الطرح خطوة بخطوة، لكل من يرغب في التقديم لحجز قطعة أرض بالمدن الجديدة وهي كالتالي:

1 - الطرح يأتي ضمن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وبدون أية أسبقية.

2 - الطرح الرابع يضم 1747 قطعة أرض، منها 65 قطعة بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن 6 أكتوبر - 15 مايو- الشروق - العاشر من رمضان، و826 قطعة بمحور الأراضي المميزة، ببرج العرب الجديدة - ناصر الجديدة غرب أسيوط - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة.

3 - يضم الطرح 856 قطعة بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - بدر - غرب قنا - طيبة الجديدة، وقيمة جدية الحجز لكل قطعة تبلغ «350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

4 - يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد، واستيفاء البيانات الشخصية المطلوبة، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة، ثم يقوم بإدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا وإدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة، واستخراج استمارة الحجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بالموقع الإلكتروني، وإرفاق إيصال سداد جدية الحجز وقيمة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح.

الطرح يشمل 1747 قطعة أرض سكنية ويستمر حجزها لمدة شهرين

4 - سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أومن الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين لضمان النزاهة والشفافية.

5 - لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور.

6 - الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص عملة السداد ونسبة الاستكمال، تظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، على أن يتم البت في نتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.