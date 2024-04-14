مقتل إسرائيلي حاول توثيق لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية.. أحدها أصابه مباشرة

أظهرت مقاطع مصورة مقتل شاب إسرائيلي حاول توثيق لحظة وصول الصواريخ الإيرانية إلى سماء تل أبيب، وسط دوي صافرات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حاول توثيق سقوط الصواريخ الإيرانية في إسرائيل

ونشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو متداول لشاب إسرائيلي حاول توثيق سقوط صاروخ إيراني داخل إسرائيل، لكنه سقط عليه، وهو ما يظهر بوضوح في مقطع الفيديو.

أراد أن يوثق سقوط الصاروخ، فسقط عليه.. فيديو متداول لشاب في إسرائيل يتعرض لإصابة مباشرة أثناء محاولته توثيق سقوط الصواريخ الإيرانية وسط دوي صفارات الإنذار pic.twitter.com/kdamHFsv1D — RT Arabic (@RTarabic) April 14, 2024

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وكانت إيران قد شنت هجومًا ضد الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، باستخدام نحو 200 مسيرة وصاروخ كروز باتجاه الأراضي المحتلة.

وجاء هذا الهجوم ردًا على قصف السفارة الإيرانية في دمشق في مطلع أبريل الجاري، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من المستشارين وقياديين بالحرس الثور الإيراني.

وقد أسفر الهجوم الإيراني عن استهداف قاعدة نيفاتيم العسكرية، ومطار رامون، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أنّ الأضرار التي وقعت في القاعدتين طفيفة في البنية التحتية.

فيما طلب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم الرد بهجوم مضاد على الأراضي الإيرانية.