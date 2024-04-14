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دراما المتحدة

مقتل إسرائيلي حاول توثيق لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية.. أحدها أصابه مباشرة

كتب:

منى السعيد
06:53 ص | الأحد 14 أبريل 2024
الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أظهرت مقاطع مصورة مقتل شاب إسرائيلي حاول توثيق لحظة وصول الصواريخ الإيرانية إلى سماء تل أبيب، وسط دوي صافرات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حاول توثيق سقوط الصواريخ الإيرانية في إسرائيل

ونشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو متداول لشاب إسرائيلي حاول توثيق سقوط صاروخ إيراني داخل إسرائيل، لكنه سقط عليه، وهو ما يظهر بوضوح في مقطع الفيديو.

الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وكانت إيران قد شنت هجومًا ضد الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت، باستخدام نحو 200 مسيرة وصاروخ كروز باتجاه الأراضي المحتلة.

وجاء هذا الهجوم ردًا على قصف السفارة الإيرانية في دمشق في مطلع أبريل الجاري، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد من المستشارين وقياديين بالحرس الثور الإيراني.

وقد أسفر الهجوم الإيراني عن استهداف قاعدة نيفاتيم العسكرية، ومطار رامون، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أنّ الأضرار التي وقعت في القاعدتين طفيفة في البنية التحتية.

فيما طلب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم الرد بهجوم مضاد على الأراضي الإيرانية.

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بقلم منى السعيد