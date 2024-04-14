ضبط 500 مخالفة تموينية في الجيزة خلال إجازة العيد

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 500 حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر، تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار، وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز، بالاضافة إلى ضبط مخالفات الاستيلاء على 391 بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين لصرف الدعم..

لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص أجهزة المحافظة على توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر، وأنه جرى توجيه مسؤلى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

استقرار عمليات عرض إسطوانات البوتاجاز

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حول مجهودات الجهات المعنية خلال إجازة العيد، والذي أشار إلى تشكيل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدد 20 لجنة متابعة للأسواق.

وأوضح التقرير استقرار عمليات عرض إسطوانات البوتاجاز، والتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة وضبط حالات المخالفة.