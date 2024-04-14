تعرف على أخطر يوم يضرب القاهرة هذا الأسبوع.. فئات ممنوعة من الخروج

متابعة الأحوال الجوية، وتباين درجات الحرارة والطقس، باتت واحدة من أولويات الكثير، خاصة مع انتهاء عطلات عيد الفطر المبارك، والعودة مُجددًا للمدارس والعمل، ويتسائل المواطنون عن الأحوال الجوية، وكيف تبدو الأيام القادمة؟، وهل البلاد على موعد مع ظواهر جوية جديدة تؤثر على فئات بعينها؟، وهو ما أوضحته «الأرصاد الجوية».

تحذير من ظاهرة جوية تضرب القاهرة يوم الأربعاء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل «فيسبوك» من طقس يوم الأربعاء، إذ أكدت إنه سيشهد ظاهرة تضرب العاصمة وبعض المناطق.

وكشفت «الأرصاد» عن حدوث نشاط رياح بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

فئة ممنوعة من الخروج

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فئات ممنوعة من الخروج يوم الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية، وهم مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، بدون ارتداء الكمامات الطبية، إذ تتضاعف فرص الإصابة بسبب نشاط الرياح.

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لمواجهة طقس الأربعاء

قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح لمرضى الحساسية وجيوب الأنفية، عند الخروج يوم الأربعاء، من خلال حديثه لـ «الوطن» جاءت على النحو التالي:

ضرورة عدم الخروج إلا بارتداء الكمامة، للحماية من الأتربة والعدوى التنفسية.

ارتداء الملابس القطنية للحفاظ على حرارة الجسم.

تناول السوائل من العصائر الطبيعية والمياه.

الاهتمام بمضادات الهستامنين وأدوية الحساسية، وبخاف الصدر وموسع الشعب.