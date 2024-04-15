«رياضة القليوبية» تنظم لقاء تثقيفيا لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لقاء تثقيفيا حول تعزيز التعليم السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية والمدنية، وذلك ضمن مبادرة الطريق نحو جمهورية تمثل إرادة الشعب وتحقق متطلباته.

معالجة القضايا الاجتماعية المؤثرة

أدار اللقاء محمود نجيب استشاري تدريب بوزارة الشباب والرياضة، عرض عدة تعريفات للمشاركة وهي مجموعة من الطرق التي تتبعها مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الربط بين أفراد المجتمع الواحد لتحقيق هدف أو توفير احتياج أو حل مشكلة تهم المجتمع المحلي، واستراتيجية مبنية على هدف معين تظهر في التعاون بين مجموعات من الأفراد يرتطبون معا بالمساحة الجغرافية أو الانتماء أو الاهتمامات بهدف معالجة القضايا الاجتماعية المؤثرة في مجتمعهم.

كما تتناول المشاركة جهود مجموعة من الأشخاص معا أو مجموعة من الأشخاص والمؤسسات لتحقيق هدف متفق عليه ومخطط له، وأشكال ومجالات المشاركة، وكذلك مستويات المشاركة التىي يمر بها الفرد، وهي الانخراط وصنع القرار والاهتمام والبحث والمعرفة والوعي، وصور المشاركة السياسية، والأماكن التي تعمل على تعزيز ممارسة الحق في المشاركة السياسية، وكذلك معوقات المشاركة السياسية لدى الشباب.

الشباب عنصر حيوي وفعال

واختتم اللقاء بأهمية المشاركة السياسية للشباب، حيث الشباب يعتبر عنصرا حيويا وفعالا في المجتمع له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة والتي لا يستطيع فهمها وإيجاد الحلول لها سوى الشباب، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدة الشباب وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في تصريحات سابقة، إن الشباب هم القوة الأساسية في المجتمع وذلك لما لهم من قدرة كبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، أو السياسية فالشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم السياسية هو جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن.

رفع وعي الشباب

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تسعى بكل إمكاناتها لرفع وتعزيز الوعي لدى الشباب لزيادة روح الانتماء وحب الوطن، وتسعى أيضًا لتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية وخلق كوادر شبابية لتولي المناصب القيادية.