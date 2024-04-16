محافظ الغربية: تجهيز 24 موقعا لتوريد وتخزين القمح في المدن والمراكز

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولة تفقدية اليوم، عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والمطاحن بطنطا، للاطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة، حفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

صومعة القمح في طنطا

وحرص المحافظ على متابعة الأعمال بصومعة طنطا القابضة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بجوار منطقة التجنيد بسعة تخزينية تصل الى 45 ألف طن، كما تابع المحافظ سير الأعمال في صومعة طنطا المعدنية التابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بجوار مرور سالم بسعة تخزينية تصل إلى 20 ألف طن واختتمت الجولة بتفقد صومعة ريان بكفر عصام والتي تصل سعتها التخزينية الى 6000 طن.

حث المزارعين على سرعة توريد القمح

وناشد محافظ الغربية جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقع تخزين مختلف بالمحافظة مستعد لاستقبال القمح، كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات الطبيعية بالمجتمع من العمد والمشايخ لحث المزارعين على توريد محصول القمح، حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلي موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية.