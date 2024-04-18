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دراما المتحدة

جدول امتحانات مواد خارج المجموع والمستوى الرفيع «ترم ثاني» بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
06:14 ص | الخميس 18 أبريل 2024
امتحانات الطلاب ارشيفية

امتحانات الطلاب ارشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الادارات التعليمية الواقعة بنطاق المحافظة.

وأشارت محافظة الجيزة، في منشور عبر «فيسبوك»، إلى أن مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي لامتحانات الخارج المجموع، ومادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية، تبدأ يوم الأحد 21 أبريل حتى يوم الأربعاء 24 أبريل 2024.

جدول امتحانات مواد خارج المجموع 2024

أوضحت محافظة الجيزة في المنشور، إلى أن امتحانات مواد خارج المجموع، تبدأ يوم الاثنين 29 أبريل حتى الثلاثاء 30 أبريل 2024

عدم اصطحاب الهاتف المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية

شدد أشرف سلومة وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.