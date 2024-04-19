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رابط مواعيد اختبارات تعيينات شركة المياه 2023.. اعرف الشروط

كتب:

سلامة عامر
09:32 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
محطة مياه_ أرشيفية

محطة مياه_ أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية مواعيد الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للإعلان رقم 2 لسنة 2023 للمتقدمين لشغل وظيفة فني رابع «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء» لمركزي «مركز المنصورة - السنبلاوين».

رابط التقدم لوظائف شركة المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يمكن للمتقدمين لشغل الوظيفة معرفة نتيجة استفياء الأوراق من خلال هذا الرابط

الشروط الواجب في المتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة فني رابع كالتالي:

- أن يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية «المنصورة ومحلة دمنة - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - دكرنس - شربين» وفقاً لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص «أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء»

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

الشروط العامة للمتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة .

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة

- سيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائية وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.