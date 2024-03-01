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تعيينات شركة المياه بالدقهلية.. مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
05:29 م | الجمعة 01 مارس 2024
فرص عمل ارشيفية

فرص عمل ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مواعيد الاختبار التحريري للمتقدمين للإعلان رقم 3 لسنة 2023 لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين «5 و 6» من شهر مارس الجاري 2024.

رابط نتيجة استيفاء أوراق المتقدمين لوظائف المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» رابط، يمكن من خلاله للمتقدمين لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» معرفة نتيجة استيفاء الأوراق وفقا للإعلان رقم 3 سنة 2023 كالتالي « https://www.dkwasc.com.eg/jobs/2023/job3_driver/stage3/ »

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة «لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023 وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها «المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية» وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة «محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية».

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفى منها قانوناً.

- أن يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى، سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.