تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر.. «بكم عيار 21»

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 4 - 2024، في بداية التعاملات المسائية، في محلات الصاغة المصرية، استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، فيما تحرك سعر الجرام عيار 21 ليستقر عند 3260 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3725 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3260 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية عند 2794 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجرام عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2179 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة نحو 26080 جنيهًا، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2380 دولارًا للبيع.