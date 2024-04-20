الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ غدا وتستمر حتى الخميس المقبل.. عاجل

تشهد البلاد تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، وظواهر تحدث لأول مرة هذا العام، مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة والرياح، حيث تتعرض البلاد بدءا من الاثنين إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تدهور الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحذر من الأتربة العالقة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يومي الأربعاء والخميس تشهد البلاد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة، فإنه يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، ودافئ على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.