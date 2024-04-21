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فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بـ3 محافظات شمال الدلتا لأعمال الصيانة

كتب:

سلامة عامر
08:46 ص | الأحد 21 أبريل 2024
فني الكهرباء خلال أعمال الصيانة

فني الكهرباء خلال أعمال الصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظات «الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ» لأعمال الفصل المبرمج للصيانة لشبكات الجهد المتوسط اليوم الأحد 2024 بدءا من الساعة 9.15 حتى الساعة 12 ظهرًا.

فصل الكهرباء مرة واحدة فقط لأعمال الصيانة

وأشارت شركة شمال الدلتا، عبر الصفحة الرسمية لها بـ«فيسبوك» أنَّ سبب الفصل لا يعود لـ تخفيف الأحمال عن المغذيات الواردة ببرنامج الصيانة، بل الفصل مرة واحدة فقط لأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة ببرنامج الصيانة

وجاءت المناطق التي سيتمّ فصل التيار الكهربائي بالمحافظات الثلاثة كالتالي:

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.