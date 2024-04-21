فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بـ3 محافظات شمال الدلتا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظات «الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ» لأعمال الفصل المبرمج للصيانة لشبكات الجهد المتوسط اليوم الأحد 2024 بدءا من الساعة 9.15 حتى الساعة 12 ظهرًا.

فصل الكهرباء مرة واحدة فقط لأعمال الصيانة

وأشارت شركة شمال الدلتا، عبر الصفحة الرسمية لها بـ«فيسبوك» أنَّ سبب الفصل لا يعود لـ تخفيف الأحمال عن المغذيات الواردة ببرنامج الصيانة، بل الفصل مرة واحدة فقط لأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة ببرنامج الصيانة

وجاءت المناطق التي سيتمّ فصل التيار الكهربائي بالمحافظات الثلاثة كالتالي: