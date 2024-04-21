مجازاة نواب رئيس مركز أوسيم بسبب مخالفات بناء في 4 قطاعات

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين في الأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، أنّ قرار المحافظ جاء بناء على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأصدر محافظ الجيزة قرارا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسؤولي حماية الأراضي في البراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر، وفي الإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.

كما قرر المحافظ مجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات الدولة الصادرة في هذا الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.