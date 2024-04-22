«الري»: تدوير 26 مليار متر مياه صرف زراعي وضخها في شبكة المجاري المائية سنويا

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي فى مصر، وأن هذا المشروع كان باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر التي أفتتحت في 27 سبتمبر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا والتي أنتهت بالفعل بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا.

وزير الري: المشروع نقلة نوعية كبيرة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وأوضح أنه جاري استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه عن طريق تدويرها عدة مرات داخل شبكة المجاري المائية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي والتى أضافت 4.80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام في مصر حوالي 26 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه يجرى نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس عبر مسار يمتد بطول 14.50 كيلو متر وصولًا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة والتي تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة لمعالجتها ثلاثيا بطاقة تتجاوز مليون متر مكعب سنويًا، وجاري نقل المياه المعالجة بعد ذلك لري أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء بزمام 50 ألف فدان.

محطة المحسمة أفضل مشروع إنشائي في العالم

وسحارة سرابيوم تتكون من عدد 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، ويبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا وطولها 420 متر، وقد اختارت مجلة Engineering News-Record الأمريكية محطة المحسمة لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام 2020 ، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم.