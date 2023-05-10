النائب أحمد البعلي: بدء تجديد خطوط المياه في قرية المحسمة بالإسماعيلية

قال النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بدأت في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب في الطريق الرئيسى بقرية المحسمة القديمة بمنطقة المنشيه بطول 1200 متر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الخطوط التي تستبدل خطوط الـ10 بوصة، بدلا من الخط القديم الاسبوتس والذي اشتكي منه المواطنون في قرية المحسمة بالإسماعيلية علي مدار السنوات الماضية.

توفير دعم إضافي للشوارع الفرعية

وقال النائب احمد البعلي إنه حصل على توفير دعم مالي لخط 4 بوصة إضافي بطول 1000 متر، وتدعيم على خط الـ10 بوصة الجديد وذلك للشوارع والفرعيات، مشيرا إلى أنه كان تقدم بطلب لوزير الإسكان لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقرية بالتنسيق مع مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية.

وتابع: «عملية استبدال وتغيير خطوط المياه الحالية تساعد في رفع كفاءة ضخ المياه إلى المواطنين، خاصة في الأماكن المحرومة، إلى جانب التقليل من مخاطر مواسير المياه الأسبستوس».