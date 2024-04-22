ملتقى «التربية النوعية» في جامعتي بنها والمنوفية يناقش تحديات الإعلام

نظم قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية بالتعاون مع جامعة بنها، الملتقى العلمي الثالث بعنوان «الإعلام التربوي بين الرقمية والتقليدية الواقع والمأمول»، بمشاركة الفنان محمد رضوان والشهير بشخصية «رمضان حريقة»، والذي استعرض مسيرته الفنية وأدواره السينمائية والدرامية، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستمتاع والاستفادة من مرحلة الدراسة واكتشاف مواهبهم مبكرًا والسعي لتنميتها.

أقيم الملتقى ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعتي بنها والمنوفية لتكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

تكامل وتبادل الخدمات والأنشطة بين الجامعتين

ويساهم البروتوكول في تعزيز الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي 2030، بهدف توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل والتدريب الطلابي وتقديم وتفعيل الأنشطة الطلابية والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين.

تطوير المقررات الخاصة بالكليتين

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية أهمية هذا الملتقى، مشيرا إلى أن الكليتين متشابهتين إلى حد كبير في التطور الذي يحدث في اللوائح، بحيث يستطيع الخريج أن يواكب هذا الكم الهائل المعرفي والمعلوماتي.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية الترببة النوعية جامعة بنها: إننا اليوم سعداء لتفعيل واحد من أهم البروتوكولات بين كليتي التربية النوعية بجامعتي بنها والمنوفية، موضحًا أنه لولا القيادتين الرشيدتين للجامعتين، ما كان هذا الملتقى، ولولا الارداة والعزيمة، ما نجح، مضيفًا إلى أنه في مثل هذه المتلقيات وداخل هذه القاعات العلمية، تظهر قيمة الأستاذ وعطائه، موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على إنجاح هذا الملتقى متمنيا للجميع مزيدا من النجاح والتوفيق.

واختتمت فعاليات المتلقى بالجلسة النقاشية المقامة على هامش الملتقى، وتقديم العديد من أوراق العمل الخاصه والباحثين وقام اساتذة الإعلام التربوي والمناقشة العلمية للباحثين، وأوضح المناقشين أن الهدف من هذه الأوراق هو ثراء المعرفة ومعرفه واقع الإعلام التربوي في العصر الحديث.

وخرجت الجلسه بعدد من التوصيات، وهي كالتالي:

تدريب الطلاب على برامج الإعلام الجديدة، والتي من بينها برامج الناشر وبرامج الأنفوجرافك والإنديزاين وغيرها من وسائل الإعلام الرقميه الجديدة لتحسين الطالب الخريج أخصائي الإعلام التربوي لمواكبه سوق العمل.

تطوير مراكز التعلم الإلكتروني وجعل مبدأ التفاعليه بين الطالب والمحاضر أساس لابد العمل عليه حتي لا تكون كتب ومراجع علميه جامدة لا نقاش فيها ،تصميم مجله خاصه بالإعلام التربوي لنشر الابحاث العلميه والتبادل بين الباحثين.

العمل على دمج أعضاء هيئة التدريس في اللجان الخاصه بترقية اساتذة الإعلام.