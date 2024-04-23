محافظ القليوبية: انتهاء تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي آخر العام

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه يتابع باستمرار أعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، لإنجاز المشروعات في أسرع وقت، لخدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جاء ذلك خلال متابعة محافظ القليوبية يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات، وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

المستشفى صرح طبي ضخم

وأكد المحافظ أن المستشفى صرح طبي ضخم جرى إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياه كريمة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحًا أن المستشفى مكون من أربع مبان مختلفة، وهي: المبنى الرئيس، ومبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبنى للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلى 78%.

وأضاف الهجان أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى ومكونات الشيلر والمحولات، وجار العمل على تأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلى التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها، حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية، وتشهد المستشفى تطورًا ملحوظًا في الإنشاءات.

وفي مبنى البلازما جار أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلى أعمال البلاط والسيراميك، ووصلت نسبة تنفيذ المبنى بالكامل إلى 80%، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبنى مدرسة التمريض، وجار أعمال البناء في جميع الطوابق، كم تم الانتهاء أيضًا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار.

ومن جانبه أكد رئيس تعمير القاهرة الكبرى أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى على مستوى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، والانتهاء منها خلال شهور قليلة، حيث تم توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع، وسيتم تركيبها أولًا بأول بالتوازي مع أعمال الإنشاءات، مؤكدًا أن الجهاز يسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف المحافظ أيضا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة، ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.