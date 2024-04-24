عصام زكريا: دور الدولة والنقاد دعم العمل الفني الجيد والارتقاء بما يقدم للمشاهد

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مؤسسات الدولة والنقاد لا يجب أن يكون دورهم منع الأعمال الفنية، ولكن ترويج الفن الجيد ونقد الفن غير الجيد.

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّ دور الدولة دعم العمل الجيد، فالأعمال الجيدة تطرد الأعمال الرديئة، وبالتالي، يجب الاهتمام بالأعمال الراقية فنيا على مستوى الموضوع والتقنيات.

وتابع: «لدينا جودر والحشاشين»، وحظيا بمشاهدات كبيرة، أما المسلسلات التي لم تقدم محتوى جيد، فلم تحظى بمشاهدات كبيرة، وبالتالي يجب أن تستمر الدولة في دعم الفن الجيد.

ووجه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها الفن المصري، وإنتاج عدد كبير من الأعمال الفنية، التي تابعها المصريون والعرب طوال أيام شهر رمضان المنقضي.