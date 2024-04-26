الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي

الساعة كام الآن؟.. سؤال يشغل بال المواطنين بكافة محافظات مصر، مع انتهاء العمل رسميًا بالنظام الشتوي الذي جرى تطبيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك وفق مشروع قانون التوقيت الصيفي، الذي أقره مجلس النواب منذ شهور.

الساعة كام الآن؟

ومع تزايد البحث عن الساعة كام الآن، يجدر بك أن تعلم بأنّ التوقيت الصيفي في مصر تتقدم معه الساعة 60 دقيقة كاملة، فإذا لم تتغير الساعة في هاتفك تلقائيًا عليك تقديمها يدويًا من الإعدادات بمقدار 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلًا من الساعة الثانية عشر، وفي إعدادات الهاتف يمكنك ضبطها على GMT+ 3.

ومع دقات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عليك تغيير كافة أجهزتك التي كانت تعمل وفق التوقيت الشتوي من أجهزة محمولة وهواتف وشاشات وساعات ذكية وغيرها، إذ يستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر بداية من اليوم، وحتى يوم 28 أكتوبر 2024 وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

لماذا نعمل بالتوقيت الصيفي؟

كان الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يقول إن مصر تعمل بنظام التوقيت الصيفي لأنّه باستخدام عدد ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، الذي يصل إلى حوالي 14 ساعة عند ذروته، يمكننا أن نرى كيف يؤثر ذلك على عادات النوم والاستيقاظ لدى الناس، ففي الشتاء، عندما يبدأ معظم الناس يومهم في السادسة صباحًا، قد يجدون أنفسهم يستيقظون في وقت مبكر للغاية، حيث لم تشرق الشمس بعد، ومع اقتراب الصيف، يزداد وقت الفجر ويبدأ النهار في الظهور بشكل مبكر، لذا عندما يستيقظ الناس في السادسة صباحًا، قد يجدون أن الشمس قد ارتفعت في السماء بالفعل، ما يعطي انطباعًا بأن الوقت أكثر تقدمًا ما هو عليه في الشتاء.

وأضاف «تادروس» أنّه ضمن جهود ترشيد الطاقة والاستفادة من ضوء النهار الغني في فصل الصيف، يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول في أوروبا الشمالية، مثل إنجلترا، تعتمد تقديم الوقت بمقدار ساعتين بدلاً من ساعة واحدة فقط، نظراً لزيادة طول النهار تدريجياً كلما اتجهنا شمالاً.