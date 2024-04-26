كاتب صحفي: الدولة المصرية غيرت شكل الحياة في سيناء بالكامل

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، فقد شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية إضافة إلى تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب، مشددًا على أنّ سيناء أصبح لها شكلًا جديدًا يعبر عن عظمة الدولة المصرية.

الدولة المصرية غيرت الحياة في سيناء

وأضاف عز الدين، في حواره ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية غيرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجه جزءًا كبيرًا من نشاطه إلى تنمية المحافظة بشكل كبير.

توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات

وتابع الكاتب الصحفي: «تغيير أنماط الحياة المحلية بشكل كبير كان تحديًا لم يكن موجودا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة، إضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء».