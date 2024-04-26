صيغ مستحبة للدعاء بالنجاح في الامتحان.. «اللهم نسألك التوفيق والهداية»

مع اقتراب امتحانات صفوف النقل، وإعلان وزارة التربية والتعليم، اليوم، جداول الامتحانات الخاصة بها لتتحدد في مطلع الشهر المقبل، يرغب كل طالب في تحقيق النجاح وأنّ يسدد الله سبحانه وتعالى خطاه، لذلك يرغب الكثير من الطلاب والأسر في معرفة دعاء النجاح في الامتحان.

دعاء النجاح في الامتحان

ودعاء النجاح في الامتحان من أهم الأشياء التي يجب أنّ يرددها الطالب خلال فترات الامتحانات في شهر مايو المقبل، ومن الأفضل ترديده يوم الجمعة كونه يحتوي على ساعة استجابة، وقد أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنّ الدعاء مستحب في جميع الأوقات، إذ يناجي العبد ربه بما يريد من نجاح ومغفرة ورحمة، لذلك يمكن ترديد عدد من الأدعية المأثورة على سبيل المثال، كونه لا توجد صيغة محددة لدعاء النجاح في الامتحان:

- اللهمَّ ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهمَّ ألهمني الصواب في الجواب، وبلغّني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

- اللهمَّ إنّي توكّلت عليك، وسلّمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلّأ إليك.

- اللهمَّ نسألك التوفيق والهداية، والرُّشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة، اللهمَّ ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمل، اللهمَّ قنا شرّ الإنس والجان، وهب لنا حقيقة الإيمان.

أدعية مستحبة للتوفيق والرزق

- اللهمَّ ارزقنا نجاحًا في كلّ أمرٍ، ونيلاً لكلّ مقصدٍ، وارزقنا القمة في درجات العلم.

- اللهمَّ أغدق بكرمك علينا بكلّ نجاحٍ وكلّ صلاحٍ وكلّ فلاحٍ.

- اللهمَّ سخّر لي جميع خلقك كما سخّرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

- اللهمَّ أسألك أن تيسّر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ، اللهمَّ إنّي أسألك بمقاعد العزّ من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك أن تفتح عليّ فتوح العارفين.