لم تأكل أو تشرب منذ 8 سنوات.. بريطانية تتغذى من قلبها بسبب شلل المعدة

عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها دخلت البريطانية ليف روز المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية فسرها الأطباء بخلل في حركة الأمعاء، وبعد أيام قليلة تبين إصابتها بمرض نادر سبب لها شللا كاملا في عضلات المعدة، لتعيش منذ 8 سنوات بأنبوب متصل مباشرة بقلبها حتى يتم تغذيتها بعيدًا عن المعدة.

مرض يمنع من تناول الطعام

المرض النادر الذي تعاني منه الشابة البريطانية ذات الـ26 عامًا يسمى خزل المعدة، وبحسب تصريحاتها لصحيفة «ميرور» البريطانية فالمرض غيّر حياتها تمامًا وجعلها لا تقوى على الجلوس مع عائلتها لتناول الطعام، وغير قادرة على الأكل، أو حتى تناول كمية قليلة من وجبة الغداء التقليدية، بسبب توقف معدتها عن أداء وظيفتها الحيوية.

مرض خزل المعدة

يمكن تعريف خزل المعدة باعتباره حالة تؤثر على الحركة الطبيعية لعضلات المعدة، مسببةً تقلصات تبطئ من عملية هضم الطعام، وفي الحالات المتقدمة منه تتوقف حركة الأمعاء تمامًا مما يجعل عملية تناول الطعام بشكل طبيعي أمرًا مستحيلًا، حسب الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ مرض خزل المعدة الذي يُعرف أيضًا بشلل الأمعاء، يجعل المعدة غير قادرة من تفريغ الفضلات، وهو ما يهدد حياة المريض، لذلك يلجأ الأطباء إلى المحاليل لتغذيته.

أسباب مرض شلل المعدة وطرق الوقاية منه

يعتبر الإفراط في تناول الطعام أول مسببات المرض، فالمعدة البشرية يمكن أن تتسع لعشر لترات من الطعام والشراب، إلا أن إرهاق المعدة بمثل هذه الكمية بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، من ضمنها شلل المعدة.

وينصح استشاري أمراض الجهاز الهضمي، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، يضمن الاعتدال وعدم الإفراط في تناول الطعام، من أجل الوقاية من المرض.