رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لم تأكل أو تشرب منذ 8 سنوات.. بريطانية تتغذى من قلبها بسبب شلل المعدة

كتب:

محمود العزبة
11:14 م | الإثنين 29 أبريل 2024
البريطانية ليف روز مريضة شلل المعدة

البريطانية ليف روز مريضة شلل المعدة

عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها دخلت البريطانية ليف روز المستشفى، عقب تعرضها لوعكة صحية فسرها الأطباء بخلل في حركة الأمعاء، وبعد أيام قليلة تبين إصابتها بمرض نادر سبب لها شللا كاملا في عضلات المعدة، لتعيش منذ 8 سنوات بأنبوب متصل مباشرة بقلبها حتى يتم تغذيتها بعيدًا عن المعدة.

 

مرض يمنع من تناول الطعام

المرض النادر الذي تعاني منه الشابة البريطانية ذات الـ26 عامًا يسمى خزل المعدة، وبحسب تصريحاتها لصحيفة «ميرور» البريطانية فالمرض غيّر حياتها تمامًا وجعلها لا تقوى على الجلوس مع عائلتها لتناول الطعام، وغير قادرة على الأكل، أو حتى تناول كمية قليلة من وجبة الغداء التقليدية، بسبب توقف معدتها عن أداء وظيفتها الحيوية.

 

مرض خزل المعدة

يمكن تعريف خزل المعدة باعتباره حالة تؤثر على الحركة الطبيعية لعضلات المعدة، مسببةً تقلصات تبطئ من عملية هضم الطعام، وفي الحالات المتقدمة منه تتوقف حركة الأمعاء تمامًا مما يجعل عملية تناول الطعام بشكل طبيعي أمرًا مستحيلًا، حسب الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أنّ مرض خزل المعدة الذي يُعرف أيضًا بشلل الأمعاء، يجعل المعدة غير قادرة من تفريغ الفضلات، وهو ما يهدد حياة المريض، لذلك يلجأ الأطباء إلى المحاليل لتغذيته.

 

أسباب مرض شلل المعدة وطرق الوقاية منه

يعتبر الإفراط في تناول الطعام أول مسببات المرض، فالمعدة البشرية يمكن أن تتسع لعشر لترات من الطعام والشراب، إلا أن إرهاق المعدة بمثل هذه الكمية بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، من ضمنها شلل المعدة.

وينصح استشاري أمراض الجهاز الهضمي، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي، يضمن الاعتدال وعدم الإفراط في تناول الطعام، من أجل الوقاية من المرض.

اقرأ المزيد:

أخطرها شلل المعدة.. 3 مضاعفات مدمرة لأدوية إنقاص الوزن

في أسرع وقت.. مشروب منزلي يعالج حموضة المعدة

8 أطعمة ومشروبات سحرية تخلصك من آلام المعدة.. احرص على تناولها

الهلال الأحمر المصري يوجه نصائح لتجنب عسر الهضم وآلام المعدة

تحذير من 3 عادات غذائية في العيد.. تسبب مشاكل المعدة

تحذير للصائمين.. عادة شائعة أثناء تناول التمر تسبب أضرارا في المعدة

5 أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى قرحة المعدة في شهر رمضان.. منها المقليات

تحذير من عادة خطيرة على الإفطار.. قد تسبب تشنجات في المعدة

أطباء يكتشفون ثعبان بحر حيا داخل بطن مريض فيتنامي.. كيف وصل إلى الأمعاء؟

مرض نادر يحرم فتاة نيوزلاندية من الابتسامة 26 عاما.. ما القصة؟

7 معلومات عن سرطان ساركوما.. مرض نادر أصيب به الإعلامي وسيم يوسف
بقلم محمود العزبة