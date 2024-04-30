خريطة قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات في مركز بني عبيد غدا

اعلن مجلس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية، قيام شركة الكهرباء بقطع وفصل التيار عن المركز بالكامل غداً الأربعاء لمدة 4 ساعات، بسبب إجراء بعض الأعمال.

أماكن قطع الكهرباء غدا في الدقهلية

وأوضح المجلس، في بيان، قطع التيار الكهربائي عن الخط والمغذي الرئيسي ببني عبيد والقرى والعزب التابعة لها، وميت سويد وميت فارس والقرى والعزب التابعة لها، والصلاحات وكفر الصلاحات والقرى والعزب التابعة لها، واليوسفية والقرى والعزب التابعة لها بالكامل.

وأوضحت شركة الكهرباء، قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات غدا الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، نظراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالكابلات ومحولات الكهرباء ومغذيات الخطوط الرئيسيه بالمناطق المذكورة.

أعمال صيانة وربط خطوط

وأكد مجلس مدينة بني عبيد على مهندسي وفنيين هندسة كهرباء بني عبيد بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وربط الخطوط ببعضها، وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وتوصيل التيار الكهربائي دون انقطاع، حرصاً على توفير مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل على إتباع الأصول الهندسيه لأعمال التنفيذ المشار إليها لعدم حدوث أخطاء فيما بعد ناتجة عن أعمال الصيانة.

وأكد المجلس على جميع المواطنين قاطني المناطق المتأثرة، والمصالح والمنشآت الحكومية وأصحاب المخابز باتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير احتياجتهم اللازمة طوال فترة انقطاع الكهرباء بسبب أعمال الصيانة الجارية.