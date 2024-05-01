المركز العلمي للأطباء البيطريين ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع النقابات الفرعية

في إطار تفعيل دور ونشاط المركز العلمي للأطباء البيطريين، صرحت د سارة عطا الله، رئيس المركز، أنها تعكف على الإعداد لانطلاقة جديدة للمركز العلمي، مؤكدة أنها تسعى لعقد بروتوكولات تعاون مع النقابات الفرعية، لإتاحة دورات متخصصة لأعضائها.

وأوضحت رئيس المركز العلمي للأطباء البيطريين، في بيان للنقابة، أن الدورات العلمية بالنقابات الفرعية في محافظات الجمهورية ستكون متوفرة بالتخصصات المختلفة بالتعاون مع مقرري اللجان العلمية في النقابات الفرعية.

وأكدت أنه سيتم عمل الدورات التدريبية بمقر النقابات الفرعية في التخصصات المطلوبة لكل محافظة.

الدورات التدريبية

وأشارت عطا الله، إلى أنها خاطبت الفرعيات لمعرفة احتياجات أعضائها من الدورات التدريبية، على أن يتم وضع جدول تدريبي يتم إطلاقه في كل محافظة بما يخدم الأطباء البيطريين ويزيد من فرص تدريبهم عمليا بما يتناسب مع سوق العمل أيضا.

وأوضحت رئيس المركز العلمي للأطباء البيطريين، أن الدورات تدريبية ستكون مجانية وبعضها سيكون بأجر رمزي للأعضاء، كما ستتاح الفرصة لمن يرغب في تدريب زملائه بالمحافظات.