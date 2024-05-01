أحداث يوم الأربعاء من البصخة المقدسة.. أسبوع الآلام 2024

تواصل الكنائس المصرية «الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليك، الأسقفية» أيام أسبوع الآلام 2024، الذي بدأته منذ يوم السبت الماضي المعروف باسم سبت لعازر، والذي تشترك فيه الكنيسة مع السيد المسيح في آلامه، بحسب الاعتقاد المسيحي، وتحيي اليوم، أحداث يوم الأربعاء من البصخة المقدسة.

أحداث يوم الأربعاء من البصخة المقدسة

تدور أحداث يوم الأربعاء من البصخة المقدسة حول التأمر على السيد المسيح من قبل يهوذا الإسخرايوطي، أحد تلاميذ المسيح، وبحسب الإنجيل في هذا اليوم، اجتمعت السلطات الدينية اليهودية معًا ليدبروا قتل المسيح، وتآمر معهم تلميذه يهوذا الإسخريوطي الذي باعه بثلاثين دينار من الفضة.

قراءات الكنيسة يوم الأربعاء من البصخة المقدسة

وفي يوم أربعاء البصخة تقرأ القراءات عالية مع قصة المرأة التي سكبت الطيب على قدمي المسيح وهي مريم أخت لعازر، ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا.

وتضمن أحداث يوم الأربعاء من البصخة المقدسة سكب قارورة الطيب على رأس المسيح، وتوصية تلاميذه أن يكرزوا بهذا الحادث حيثما كرز بالإنجيل وهذا بخلاف طيب مريم أخت العازر الذي كان يوم السبت، ليظهر الفرق بين ما عملته مريم وما عمله يهوذا، ويقول مرقس الرسول «وَفِيمَا هُوَ فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الأَبْرَصِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ، جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا قَارُورَةُ طِيبِ نَارِدِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ، فَكَسَرَتِ الْقَارُورَةَ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ».