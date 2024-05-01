الحسيني يفضح أكاذيب بلومبيرج: ما نشرته يتعارض مع التطور الاستثماري للاقتصاد المصري

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن وكالة بلومبيرج تعمدت كتابة مصطلحات وعناوين تتنافى مع الواقع في تناولها للاتفاق الاستثماري الضخم الخاص بمدينة رأس الحكمة، تناقضت مع ما كُتب في التحليل الصادر عنها.

وأضاف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: «أشكر أستاذ ضياء رشوان، لأن الهيئة العامة للاستعلامات في عهده بذلت جهودا عظيمة، وكان متصديا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن».

وتابع: «بلومبيرج زعمت أن الدولة المصرية تشجع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في ملكية أصولها، فالدولة المصرية فتحت أبوابا للاستثمار ولم تبع الأصول، فبيع أصول الدولة شأن مختلف تماما ولا يحدث في مصر على الإطلاق، وبالمناسبة، مصر لديها رجال أعمال كثر يستثمرون في العقارات، والأردن تستثمر في بريطانيا وقبرص، وهذا لا يعني أن بريطانيا أو قبرص تبيع أراضيها».

وأشار، إلى أن بلومبيرج عرضت تقريرا على الموقع الإلكتروني للوكالة ونشرت مجموعة من التدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة ذاتها بعناوين شديدة الاستفزاز تضمنت التشويه والمغالطة عن التطور الاستثماري في الاقتصاد المصري بما يتعارض مع الواقع.